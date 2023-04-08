

جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

استعرض كرسي الشيخ عبد اللطيف العيسى لأبحاث الأيتام بجامعة أم القرى أعماله خلال الربع الأول من عام 2023، وعدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع العلمية والمبادرات البحثية الحالية والمستقبلية للكرسي، وذلك خلال اجتماعه الثالث للهيئة الاستشارية؛ بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني، وأعضاء الهيئة الاستشارية.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال المتضمن الكثير من الموضوعات ذات العلاقة بالبحث العلمي المخصص للأيتام؛ بعدها قدم رئيس جمعية أبواب للعمل التطوعي الدكتور عبد الرحمن العلياني عرضاً تعريفياً لمناقشة أوجه العمل المشتركة بين الكرسي والجمعية، إضافة للتطرق إلى البرنامج المقدم من مدير مركز حياة آمنة للإرشاد الأسري والنفسي الدكتور محمد معافى؛ الذي تناول الإرشاد النفسي للإخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال رعاية الإيتام.

// انتهى //

12:50ت م

0037





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كرسي العيسى لأبحاث الأيتام بجامعة أم القرى يستعرض أعماله خلال الربع الأول من السعودية اليوم 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.