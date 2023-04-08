السعودية اليوم / عبر بحث علمي.. جامعة جدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر بالشلل الدماغي لدى الرضع



جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

توصلت جامعة جدة عبر مشروع بحث علمي لدراسة قياس مدى إمكانية التنبؤ المبكر بالشلل الدماغي لدى الرضع المصابين بنقص الأكسجة أثناء الولادة عن طريق تحليل إشارات الدماغ؛ مما يعد الأول من نوعه في البحث عن إمكانية التنبؤ المبكر للشلل الدماغي في سن ما بعد الولادة باستخدام تحليل إشارات الدماغ وخوارزميات تعليم الآلة؛ حيث إن الطرق المتبعة حالياً تكون عن طريق الاختبارات العصبية بعد ظهور الأعراض على الطفل.

وتم خلال البحث حساب مجموعة من المقاييس التي تعكس تعقيد الإشارات وتقيس اتصال الدماغ الوظيفي.

وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي شذوذًا عامًا في مخطط كهربية الدماغ عند الرضع المصابين بالشلل الدماغي مقارنة بنظرائهم غير المصابين؛ إلى جانب أن هذه المقاييس تضمن في مجموعة خورازميات لتعليم الآلة وتدريب النموذج عليها، ومن ثم اختبار مدى قدرته لتصنيف مجموعة مكونة من 26 رضيعًا؛ 6 منهم ظهرت عليهم أعراض الشلل الدماغي بعمر سنتين وفقاً للاختبارات العصبية والـ 20 المتبقيين لم يصابوا بالاضطراب.

وتم الحصول على أداء جيد للنموذج المقترح بدقة تصنيف تصل إلى 84.6٪، حساسية 83٪، نوعية 85٪ و 0.87 منطقة تحت المنحنى.

وأثبتت الدراسة لهذه النتائج أن خصائص وظائف الدماغ التي تم قياسها استطاعت أن تميز بنجاح بين مجموعتي الرضع؛ لذلك يمكن اعتبار هذه الخصائص مؤشرات حيوية محتملة للشلل الدماغي، وبالتالي يمكن استخدامها بعد اختبارها على عينة أكبر في التطبيقات السريرية العملية للتنبؤ المبكر بالشلل الدماغي.

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12:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.