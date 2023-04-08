السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تنقل مايقارب 100 ألف طن من النفايات إلى المردم العام



مكة المكرمة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بحصر ونقل نفايات البلدية الصلبة منذ بدء شهر رمضان المبارك، حيث بلغت إجمالي النفايات الواردة إلى المردم العام 95402.3 طنا ونسبة النفايات العضوية 45.6٪ وذلك بمعدل 14535 رحلة نقل للمردم العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الانباء

وأكد أن الأمانة تقوم بجهود كبيرة في مجال النظافة و إزالة ورفع النفايات، والقيام بتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق، خاصة المنطقة المركزية والمناطق المزدحمة، وذلك بما يتلائم مع الاعداد الغفيرة التي تتواجد في الأراضي المقدسة خلال هذه الأيام .

// انتهى //

09:29ت م

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مكة المكرمة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسقامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بحصر ونقل نفايات البلدية الصلبة منذ بدء شهر رمضان المبارك، حيث بلغت إجمالي النفايات الواردة إلى المردم العام 95402.3 طنا ونسبة النفايات العضوية 45.6٪ وذلك بمعدل 14535 رحلة نقل للمردم العام.وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الانباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على مضاعفة جهودها خلال شهر رمضان ، مشيرا إلى أن النفايات بلغت خلال النصف الأول من شهر رمضان ما يقارب من 100,000 طن وتم نقلها إلى المردم العام، كما بلغت نسبة النفايات العضوية من هذه الكمية مايقارب من 45% .وأكد أن الأمانة تقوم بجهود كبيرة في مجال النظافة و إزالة ورفع النفايات، والقيام بتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق، خاصة المنطقة المركزية والمناطق المزدحمة، وذلك بما يتلائم مع الاعداد الغفيرة التي تتواجد في الأراضي المقدسة خلال هذه الأيام .// انتهى //09:29ت م0025

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