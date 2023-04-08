شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يهاجم حكم مباراة الشباب.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ميشيل لاعب الهلال، بمهاجمة حكم مباراة الفريق أمام نظيره الشباب، في منافسات دوري روشن السعودي.

وتعرض الهلال لهزيمة قاسية أمام الشباب، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وتحدث ميشيل عقب اللقاء: نتكلم عن الديربي ومباراة هامة جدًا، كان يجب أن يكون التحكيم على مستوى الديربي، نحن نعمل كل ما كان بوسعنا لنظهر بأفضل صورة.

وأضاف: ولكن يأتي الحكم ليفسد كل شيء بصافرته التي دائمًا ما تكون ضدنا، على مستوى الديربي يجب أن يرتقي التحكيم.

وتابع: لن أقول بأن حظوظنا في الفوز بالدوري ليست مستحيلة، سنحاول ونبذل كل ما لدينا.

وأردف: رسالة للمسؤولين، يجب أن نراجع قرارات حكام مباراة اليوم، حتى ترتقي المنظومة.