شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخطف صفقة الموسم من الهلال من أجل رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير الصحفي خوسيه دياز، أن المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس سينتقل إلى نادي النصر السعودي خلال الفترة القادمة، قادما من صفوف باريس الفرنسي.

وأضاف دياز، أن الهلال أيضا كان يريد إستقدام اللاعب، ولكن إصرار مسئولي العالمي على حسم الصفقة لصالحهم، إضافة إلى ترحيب راموس بالعودة إلى مجاورة رونالدو مرة أخري حسم كل شئ.

راموس يمتلك علاقة جيدة مع رونالدو، مما قد يعيد ثنائية كلا اللاعبين مرى أخري داخل صفوف النصر فى الفترة المقبلة ، فى ظل إنفتاح مسئولي الغريق الباريسي لبيع اللاعب خلال المرحلة القادمة.



أسباب تدفع باريس لترك اللاعب

وتعد أكبر الأسباب وأبرزها التى تدفع باريس تسمح للاعب بهذا الانتقال والرحيل عن صفوف الفريق، هو راتب اللاعب الذي يتقاضاه مع الفريق الباريسي، بالإضافة إنخفاض مردود اللاعب على النطاق البعيد.

لا سيما أن راموس لا يستطيع من خلال عامل السن، لتقديم مستوي ثابت مع الفريق الباريسي على المدي البعيد، رغم ظهوره بشكل مميز أمام البايرن فى دوري الأبطال، وكان أحد نجوم الفريقين بمواجهة الذهاب والإياب رغم الإقصاء.

الجدير بالذكر أن نادي النصر يرصد للاعب، ضعف المبلغ الذي كان يتقاضاه مع باريس كراتب سنوي للاعب، الأمر الذي يجعل اللاعب يوافق على الفور بتلك الخطوة، وخوض هذه التجربة العربية.