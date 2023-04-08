شكرا لقرائتكم المغامسي: أهل المدينة يتسابقون على إكرام زوار المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الشيخ صالح المغامسي: إن أهل المدينة المنورة يتسمون بقدرتهم على قبول الآخر، مشيرًا إلى أنهم يتسابقون على إكرام زوار المسجد النبوي.

وأضاف المغامسي خلال حواره لـ برنامج “ذات” مع سامي الجابر المذاع على “قناة السعودية”، أن أهل المدينة عاشوا فيما بينهم من أعراق مختلفة، وهو ما يمكن مشاهدته في الحرم النبوي، فيما يسمى بسفرة الإفطار في رمضان.

وأوضح أن أهل المدينة يتسابقون على قضية إكرام القادم إلى المسجد النبوي، مشيرًا إلى أنه أفطر الأسبوع الماضي عند أخوين له في سفرة الحرم، وهي سفرة ممتدة منذ أكثر من 30 عامًا مخصصة للزوار.