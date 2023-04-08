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مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، معتمرًا وهو يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة، ليلقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته “العربية ” المعتمر الذي ظهر وهو يحمل والدته فوق أكتافه وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، فيما قامت الأم بالمسح على وجه ولحية الابن، في مشاعر تحمل عاطفة الأمومة، والشكر للابن البار.

وبرغم من تخصيص عربات لمساعدة كبار السن على الطواف، إلا أن البعض يصر على حمل أمه أو أبيه، كجزء من رد الجميل لهما، حيث تكرر المشهد لمعتمر آخر من أوزبكستان يطوف حاملًا والدته على ظهره مبتسمًا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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