شكرا لقرائتكم السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد السفير عبدالله المعلمي، أن معالم الدبلوماسية السعودية الآن متغيرة وتختلف عما كانت عليه في الماضي، إذ إن المملكة تمارس اليوم دورًا قياديًّا.

وأوضح السفير عبدالله المعلمي، خلال حواره لـ برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر، على قناة “روتانا خليجية”، أن من أعراف الدبلوماسية السعودية التقليدية الهدوء والاستكانة، حيث تعيش المملكة اليوم حراكًا قويًّا في جميع المجالات انطلاقًا من دورها القيادي بالمنطقة بكل قوة وانتعاش، وهو يختلف عما كانت عليه في الماضي في مواجهة تحركات بعض الدول.

فرسان الدبلوماسية السعودية

وأشار المعلمي إلى أن الأمير بندر بن سلطان، وغازي القصيبي، وجميل الحجيلان؛ هم فرسان الدبلوماسية السعودية لأنهم كانوا يخرجون على الملأ ويتحدثون بلغة سلسة وطلاقة.

وأضاف المعلمي أن الأمير بندر كان يتحدث باللغة الإنجليزية بسلاسة وبروح أمريكية مرحة، أما غازي الصيبي فقد كان ماهرًا في الخطابة والإلقاء، أما الحجيلان فهو أستاذ في اللغة الفرنسية الكلاسيكية فقد بلغ الـ 100 عام وهو اليوم بكامل قواه الذهنية والعقلية متمنيًا الاستفادة من خبراته، معلقًا على مذكرات الحجيلان التي يقوم بكتابتها بأنها “ستكون من أجمل ما يُقرأ”.