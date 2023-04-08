شكرا لقرائتكم تحذير أمني عالي الخطورة حول بعض منتجات أبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًّا من المستوى (عالي الخطورة)، بخصوص تحديثات أمنية لسد ثغرات أمنية في عدد من منتجات شركة “أبل – Apple”.

تعليمات برمجية

وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات لتنفيذ تعليمات برمجية ضد المستخدم.

وأوصى المركز الوطني بتحديث المنتجات المتأثرة؛ إذ أصدرت Apple تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، شملت تحديث المنتجات إلى النسخ الآتية “iOS 16.4.1 and iPadOS 16.4.1 و macOS Ventura 13.3.1 و Safari 16.4.1”.