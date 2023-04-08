شكرا لقرائتكم عطر الكلام تحطم الأرقام القياسية بـ 6 شهادات من غينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حققت مسابقة القرآن والأذان العالمية “عطر الكلام”، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه ست شهادات في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سُجلت كأكبر مسابقة لتلاوة القرآن من حيث عدد المشتركين، وأكبر مسابقة أيضًا للأذان من حيث عدد المشتركين، كما حصدت الرقم القياسي كأكبر جائزة مالية لمسابقة تلاوة القرآن، وأكبر جائزة مالية لمسابقة رفع الأذان.

أرقام قياسية

وسجلت المسابقة رقمين قياسيين آخرين كأكبر مسابقة لتلاوة القرآن من حيث مجموع الجوائز، وأكبر مسابقة لرفع الأذان من حيث مجموع الجوائز التي يزيد مجموعها عن 12 مليون ريال.

وتمثل مسابقة عطر الكلام واحدة من أبرز المسابقات العالمية، حيث تعد أول مسابقة تجمع بين فئتي الأذان والتلاوة، لأكثر من 50 ألف متسابق، من جميع أنحاء العالم.

أبرز البرامج الرمضانية

وكانت المسابقة التي بُثت تنافسات نسختها الأولى في رمضان الماضي قد أصبحت جزءًا أساسيًا من البرامج الرمضانية في العالم الإسلامي؛ لما تتميز به من ثراء صوتي مميز في بلاغ الصلاة وألفاظ الوحي، ومقامات تمتاز بالرقة والعاطفة، وأصوات تبعث على الخشوع والتفكر.

وتهدف المسابقة لإظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين باستخدام أفضل الأداءات المعتمدة على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور والحالة التي يريدها القراء إلى مستمعي البرنامج.