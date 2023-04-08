شكرا لقرائتكم لقطات إيمانية وروحانية للمسجد الحرام ليلة 17 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد المسجد الحرام خلال ليلة 17 رمضان، توافد الكثير من المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار بيت الله الحرام.

ورصدت عدسة إدارة مركز الأخبار بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتعاون مع طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، صورًا جوية للمسجد الحرام وساحاته، وسط أجواء يسودها الأمن والأمان والطمأنينة، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من إمكانيات لتوفير الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.