شكرا لقرائتكم سكان ينبع يستمتعون بأجواء رمضان على شواطئ البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “العربية السعودية” عادات وتقاليد أهالي مدينة ينبع خلال شهر رمضان، ومنها الاستمتاع بالأجواء الخلابة لشواطئ البحر.

وأوضح التقرير المصور أن بعض سكان المدينة يتوجهون إلى سواحل البحر، من أجل الاستمتاع بالطقس في نهار رمضان، وبالطبيعة الخلابة التي تجذب الزوار، بالإضافة للسفرة الرمضانية التي تقدم السمبوسة والمقلية وسلطات الحمر وغيرها من أكلات.

وقال أبو نواف أحد سكان المدينة: إن رمضان هذا العام يتميز بأنه جاء في فصل الربيع؛ حيث الطقس المعتدل واللطيف في النهار، على عكس الأعوام الماضية التي يكون فيها الطقس حارًّا، معربًا عن حبه وارتباطه الوثيق بالبحر الذي يغير اهتمامات ومزاج كل من يرتادونه.

ومن أبرز الألعاب التي تتميز في المدينة، لعبة الشرنبة والتي تقوم على أساس فريقين يقومان بمهاجمة الاخر عن طريق القدم إلى جانب العديد من العادات ومنها المسحراتي وغيرها من الألعاب خاصة تلك التي تتميز بها الشواطئ.