شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من رامون دياز ضد حكم مباراة الهلال والشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره الشباب، في بطولة دوري روشن السعودي.

وتعرض الهلال لهزيمة قاسية أمام الشباب، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ووصل الشباب للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 47 نقطة، بينما تواجد الهلال في المركز الرابع، برصيد 45 نقطة.

وتحدث دياز خلال المؤتمر الصحفي: الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لميشائيل، وهذه ثاني مرة يتجاهل فيها الحكم احتساب ضربةجزاء لنا بعدما فعل ذلك أمام الأهلي في فترة سابقة.

وتابع: مباراة اليوم كانت أكبر من الحكم، وكان له اليد في تحويل النتيجة، وتسبب في أخطاء كارثية، وضغط لاعبينا بالبطاقات الملونة.

وأضاف: لدينا شاشة على دكة البدلاء نستخدمها لمتابعة أحداث المباراة وبعض اللقطات، ولقد شاهدنا بوضوح الأخطاء التي ارتكبها الحكم.

وأشار: الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال عن المنافسة على لقب الدوري هي بتكليف حكام غير أكفاء.

وأتم: أعتذر عن عدم استكمال المؤتمر، وأكتفي بشرح ما حدث من حكم المباراة.