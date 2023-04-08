شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب فوز الشباب أمام الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت أمس الجمعة، مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، بفوز الشباب أمام نظيره الهلال.

ونجح الشباب من الفوز أمام نظيره الهلال، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ووصل الشباب للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 47 نقطة، بينما تواجد الهلال في المركز الرابع، برصيد 45 نقطة.

وأحرز حسين آل منصر القحطاني الهدف الأول للشباب، ونجح كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الثاني ليكون عدد أهدافه هذا الموسمتسعة أهداف، وأحرز هاتان باهبري الهدف الثالث للشباب.

ووصل كريستيان جوانكا للهدف التاسع له، لينفرد بالمركز الخامس بجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، كالتالي:

1- تاليسكا (النصر)، وإيجالو (الهلال) - 16 هدفًا.

2- عبد الرزاق حمد لله (اتحاد جدة)- 15 هدفًا.

3- كارلوس ابريليو (الشباب) - 12 هدفًا.

4- كريستيانو رونالدو (النصر)، وفراس البريكان (الفتح) - 11 هدفًا.

5- كريستيان جوانكا (الشباب)، 9 أهداف.

6- أنتوني نواكإيمي (الفيحاء)، وجاي مبينزا (الطائي)، مراد باتنا (الفتح)، محمد فوزير (الرائد)، رومارينو (الاتحاد) - 8 أهداف.