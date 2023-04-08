السعودية اليوم / سمو أمير جازان يقلّد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة



جيزان 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بقصر سموه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن محمد جليغم، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه، اللواء جليغم, سائلاً الله له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وعبر جليغم عن سعادته بهذه الثقة الكريمة, مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن وقيادته بالصدق والأمانة والإخلاص.

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22:57ت م

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