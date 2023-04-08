شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في الهلال بشأن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من بعض الإصابات القوية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع المستوى الفني للفريق.

رعب في الهلال بشأن إصابة هذا اللاعب

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك أزمة كبرى في الهلال بشأن إصابة اللاعب علي البليهي، نجم الزعيم وإمكانية عودته للمباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تعرض البليهي للإصابة"، في فوز الهلال على الفيحاء، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد مساعد المحمود، مراسل قنوات SSC الرياضية، أن علي البليهي سيحتاج من إسبوعين لثلاثة للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وينتظر نادي الهلال مواجات قوية خلال الأيام القادمة، يأتي في مقدمتها ديربي النصر ونهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الزعيم الهلالي، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 45 نقطة، وبفارق 8 نقاط ومباراة مؤجلة، عن نادي الاتحاد "المتصدر".