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صدمة كبرى في الهلال بشأن إصابة نجم الفريق

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محمد الفلاح - يعاني عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من بعض الإصابات القوية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع المستوى الفني للفريق.

رعب في الهلال بشأن إصابة هذا اللاعب

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك أزمة كبرى في الهلال بشأن إصابة اللاعب علي البليهي، نجم الزعيم وإمكانية عودته للمباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تعرض البليهي للإصابة"، في فوز الهلال على الفيحاء، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد مساعد المحمود، مراسل قنوات SSC ، أن علي البليهي سيحتاج من إسبوعين لثلاثة للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وينتظر نادي الهلال مواجات قوية خلال الأيام القادمة، يأتي في مقدمتها ديربي النصر ونهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الزعيم الهلالي، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 45 نقطة، وبفارق 8 نقاط ومباراة مؤجلة، عن نادي الاتحاد "المتصدر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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