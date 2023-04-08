شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة بعد الخسارة أمام الشباب بثلاثية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره نادي الشباب، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال ضد الطائي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره نادي الطائي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتقام أحداث مباراة الهلال ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الطائي، مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 10 من إبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الطائي

وتذاع أحداث مباراة الهلال ضد نظيره الطائي، عبر شاشة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.