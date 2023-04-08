شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحافظ على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 22 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباريات الجولة الثانية والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والتي شهدت على العديد من المواجهات القوية.

نتائج مباريات الجولة 22 من الدوري السعودي

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على نظيره ضمك بنتيجة (3-0)، على ملعب الجوهرة المشعة، فيم صنع النصر فوزًا عريضًا على مضيفه العدالة بنتيجة (5-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وحسم الشباب مباراة الديربي، بأول فوز على الهلال منذ أكتوبر 2014، بعد التغلب عليه بنتيجة (3-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وفاز الباطن على نظيره الوحدة بنتيجة (2-0)، على ملعب نادي الباطن، كما فاز الفتح على الخليج (2-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، فيم تعادل أبها مع التعاون (1-1)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، والطائي مع الرائد (2-2)، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة 22

الاتحاد 53 نقطة

النصر 52 نقطة

الشباب 47 نقطة

الهلال 45 نقطة

التعاون 36 نقطة

الفتح 35 نقطة

ضمك 28 نقطة

الطائي 27 نقطة

الرائد 26 نقطة

الفيحاء: 24 نقطة.

أبها: 24 نقطة.

الاتفاق:23 نقطة.

الوحدة: 22 نقطة.

الخليج: 17 نقطة.

العدالة: 17 نقطة.

الباطن: 12 نقطة.