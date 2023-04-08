شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يهدد نجم اتحاد جدة بالتجميد.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، للنهوض بالفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

سانتو يهدد العبود بالتجميد

وكشفت تقارير صحفية، عبر صحيفة عكاظ، على أن نونو سانتو، اجتمع مع أنمار الحائلي عقب مواجهة ضمك الماضية، والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وأكدت التقارير على أن سانتو أبلغ الحائلي، أنه في حالة عدم التزام عبد الرحمن العبود بقراراته الفنية، سوف يتم تجميده حتى نهاية الموسم.

ويواجه العبود خطر الإيقاف حال حصوله على بطاقة صفراء أمام العدالة في الجولة القادمة، حيث سيغيب على إثرها أمام الشباب في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موقف اتحاد جدة من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر الوصيف، الذي يمتلك 52 نقطة.