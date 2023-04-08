شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الشباب أمام الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق الشباب فوزه أمام الهلال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، في منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح الشباب من الفوز أمام نظيره الهلال، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ووصل الشباب للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 47 نقطة، بينما تواجد الهلال في المركز الرابع، برصيد 45 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي، كالتالي:

1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 53 نقطة، 22 مباراة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، 22 مباراة.

3- الشباب في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، 22 مباراة.

4- الهلال في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، 22 مباراة.

5- التعاون في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، 22 مباراة.

6- الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة، 22 مباراة.

7- ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، 22 مباراة.

8- الطائي في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، 22 مباراة.

9- الرائد في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، 22 مباراة.

10- الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، 21 مباراة.

11- أبها في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، 22 مباراة.

12- الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، 21 مباراة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، 22 مباراة.

14- الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، 22 مباراة.

15- العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، 22 مباراة.

16- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 12 نقاط، 22 مباراة.