شكرا لقرائتكم خبر عن جونينيو يوجه رسالة نارية لميسي بشأن مستقبله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام النجم البرازيلي جونينيو، بتوجيه رسالة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بشأن مستقبله.

وسوف ينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب لإتفاق حتى الآن من أجل تجديد تعاقده.

وهناك تقارير تشير إلى أن ميسي قريب من الانتقال لصفوف برشلونة، كما أن الهلال السعودي يرغب في ضمه وتقديم عقد بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

وتحدث جونينيو في تصريحات لـ "RMC sport" الفرنسية: لقد حقق ميسي كل شيء، لقد كان بطل العالم، لكن الوقت يمر بسرعة للجميع.

وتابع: أعتقد أن أفضل شيء لميسي هو العودة إلى برشلونة، لكن بطريقة مختلفة، بالعودة إلى برشلونة بنفس العقد، قد لا يسير الأمر بشكلجيد مع الجماهير.

وأشار: إذا عاد ميسي إلى برشلونة، بقلبه، وبخطاب آخر، وعقد في ظروف برشلونة اليوم، يمكن أن يكون اختيارًا جيدًا.

وشدد: إنه أفضل من الذهاب إلى ديربي ضد كريستيانو رونالدو، مع احترامي للدوري السعودي.

واختتم: في برشلونة، ميسي يحترم غرفة تبديل الملابس واللاعبين والمشجعين والمدينة، لن يفعل أحد ما فعله مع برشلونة.