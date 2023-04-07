السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يدشّن صحيفة مال المدينة



المدينة المنورة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الإصدار الإقليمي الجديد لصحيفة مال الخاص بالمنطقة، تحت مسمى "مال المدينة"، والذي يُعد أول اختيارات الصحيفة الإلكترونية للتوسع في مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز التغطية الإعلامية المواكبة للتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة بشكل عام ومنطقة المدينة المنورة على وجه الخصوص، في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بالمدينتين المقدستين حاضنتا الحرمين الشريفين، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، رئيس مجلس إدارة شركة المقر الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة.

ويأتي تدشّين الإصدار الجديد للصحيفة، في إطار سعي "مال المدينة" إلى تسليط الضوء على الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه المنطقة في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات وتوالي تحقيق المنجزات التنموية، إضافة إلى تقديم الدعم الإعلامي للمشاريع الكبرى في المنطقة وتعزيز وصولها إلى المستهدفين من خلال توظيف عناصر الصحافة الاقتصادية المتخصصة.

وتسعى "مال" كصحيفة متخصصة تُعنى بالمستثمرين وصنّاع القرار، عبر إصدارها الإقليمي الجديد "مال المدينة" من خلال فريق من الصحافيين والمحللين والكتاب، إلى توفير المعلومة الاقتصادية الموثوقة وتقديم التحليل الدقيق لتقارير المؤسسات الرسمية، للوصول إلى مستويات عالية من الدعم المعرفي للمستفيدين، وتوسيع فرص المنافسة على الاستثمارات الجديدة في المنطقة وإبرازها بطريقة متوافقة مع المستهدفات الإستراتيجية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث على مستوى المنطقة.

من جهته، قدّم رئيس تحرير صحيفة مال المدير العام لشركة مال الإعلامية الدولية مطلق البقمي، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على رعاية سموه لتدشين إصدار "مال المدينة"، مشيراً إلى أن تلك الرعاية تأتي ضمن دعم سموه لكافة وسائل الإعلام في سبيل القيام بدورها في تقديم رسالتها الإعلامية بمنهجية واضحة تتسم بالبيان في الطرح والاتزان في نقل المعلومة؛ لضمان تحقيق الموثوقية لدى كافة المستهدفين، مبيناً أن اختيار المدينة المنورة كأول وجهة للتوسع الإقليمي لصحيفة مال هو في كون المنطقة باتت من أبرز المناطق في الحراك الاقتصادي، في ظل ما تشهده من طفرة في مشروعاتها المُنجزة وفرصها الاستثمارية المتنوعة.

حضر مراسم التدشين، المدير التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد محمد الشلهوب، ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة محمد منير ناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين محمد شاكر، والرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد وصل الجهني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار أيمن سعيد، وممثل وزارة الاستثمار طلال السهلي.

يُذكر أن صحيفة مال انطلقت قبل 11 عاماً، واستطاعت تحقيق نجاحات أهّلتها لتكون مصدراً موثوقاً لدى وكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية الدولية في ظل متابعة المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية لإصداراتها المرتبطة على المستوى الوطني بمتابعة صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

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22:56ت م

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