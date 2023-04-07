السعودية اليوم / الغرفة التجارية بالجوف تحتفي بيوم الصحة العالمي



سكاكا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

نظمت الغرفة التجارية بالجوف برنامج الاحتفال بيوم الصحة العالمي تضمن تقديم خدمات صحية عبر العيادات المتنقلة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بحضور ممثلي صحة الجوف وتجمع الجوف الصحي والمنشآت الصحية في القطاع الخاص.

وتضمن الاحتفال تقديم برامج في العيادات المتنقلة منها التبرع بالدم وقياس العلامات الحيوية والعيادات المتنقلة، وجلسة حوارية جمعت القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وافتتح رئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين جلسة الحوار التي أوضح فيها أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة فرصة لإبراز جهود القطاع الحكومي والخاص في تكامل الجهود والرفع من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة، مستعرضاً خطوات الغرفة في إطلاق برامج تستهدف القطاعات التجارية منها القطاع الصحي لقياس التحديات في القطاع والعمل على تذليل الصعوبات فيه.

وضمن مشاركته في الجلسة الحوارية، تناول رئيس تجمع الجوف الصحي الدكتور حمود الشمري ملامح تطوير القطاع الصحي والتحول في هذا القطاع وفق رؤية المملكة التي دعمت القطاع الصحي ومكّنته في تجويد تقديم الخدمات، وإسهامات المتطوعين والمتطوعات في القطاع الصحي ومستقبل الرعاية الصحية.

وأشار مساعد مدير عام صحة الجوف للصحة العامة الدكتور أحمد علوان إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد تتويجاً للعاملين في القطاع الصحي، عاداً العلاقة بين الخدمات الصحية الحكومية والخاصة علاقة تكاملية في ظل تنامي منشآت القطاع الخاص في المنطقة.

وتوجت الغرفة التجارية بالجوف المتطوعين والمتطوعات المحققين لأعلى ساعات تطوعية في مديرية الشؤون الصحية وتجمع الجوف الصحي، فيما استفاد الحضور من الخدمات المقدمة في الاحتفال عبر العيادات المتنقلة للتبرع بالدم وقياس العلامات الحيوية وكتلة الجسم والاستشارات الطبية.

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22:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.