اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 163 طنًا من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان



بيروت 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 163 طنًا و 930 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة بيروت، ومنطقة العيرونية شمال لبنان، ومحافظة عكار، وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 12.610 أفراد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 – 2023م.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.

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22:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.