السعودية اليوم / البرلمان العربي يشيد بجهود الدول العربية في رعاية الأيتام



القاهرة |16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

أشاد البرلمان العربي بجهود الدول العربية في رعاية الأيتام وتوفير الاحتياجات كافة لهم بما يضمن نشأتهم في بيئة سليمة تسهم في إعدادهم للمستقبل بأفضل صورة.

وأكد البرلمان -في بيان- بمناسبة اليوم العربي لليتيم، أهمية تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لتقديم المزيد من الرعاية والاهتمام للأطفال الأيتام، وتوفير احتياجاتهم والسبل اللازمة لحمايتهم، وترسيخ مفهوم التكافل.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لخدمة ورعاية الأيتام والتعاون بين الدول العربية لدعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة، حاثاً على ضرورة حماية الأيتام والأطفال من شتى أنواع الاستغلال والإتجار، من خلال سن قوانين من شأنها توفير الرعاية الكاملة للأيتام وحمايتهم وكذلك حماية الأطفال الأيتام في دول النزاعات والصراعات.

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22:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.