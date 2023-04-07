السعودية اليوم / "الصحة" تذكر أفراد المجتمع بمبادرة "اعرف أرقامك"



الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

تزامنا مع يوم الصحة العالمي ذكّرت وزارة الصحة أفراد المجتمع بمبادرة "اعرف أرقامك"، والتي تسھم في مساعدة الكثير للحصول على نمط حياة صحي، لتوعية المجتمع بأھمية معرفة ومتابعة مؤشراتھم الحيوية والتي تشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، يتم إدخالھا ومتابعتھا عبر تطبيق صحتي.

وتھدف إلى توجيه المجتمع لعيادات اعرف أرقامك، والتوعية بضرورة معرفة أرقام المؤشرات الحيوية، وزيادة الوعي بوجود المبادرة.

ولأن صحتك أولا، شددت الصحة على ضرورة التعاون معھا لمتابعة صحتك، وذلك من خلال تسجيلھا ومتابعتھا بكل سھولة عبر تطبيق صحتي, مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستھدفات رؤية

// انتهى //

21:38ت م

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الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واستزامنا مع يوم الصحة العالمي ذكّرت وزارة الصحة أفراد المجتمع بمبادرة "اعرف أرقامك"، والتي تسھم في مساعدة الكثير للحصول على نمط حياة صحي، لتوعية المجتمع بأھمية معرفة ومتابعة مؤشراتھم الحيوية والتي تشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، يتم إدخالھا ومتابعتھا عبر تطبيق صحتي.وتھدف إلى توجيه المجتمع لعيادات اعرف أرقامك، والتوعية بضرورة معرفة أرقام المؤشرات الحيوية، وزيادة الوعي بوجود المبادرة.ولأن صحتك أولا، شددت الصحة على ضرورة التعاون معھا لمتابعة صحتك، وذلك من خلال تسجيلھا ومتابعتھا بكل سھولة عبر تطبيق صحتي, مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستھدفات رؤية السعودية 2030م لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.// انتهى //21:38ت م0129

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