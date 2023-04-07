السعودية اليوم / حرس الحدود بعسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مادة الحشيش المخدر



الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (51) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

// انتهى //

21:32ت م

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