ثقافي / فعاليات ثقافية بقيصرية الكتاب بالرياض



الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

تحتضن قيصرية الكتاب بحي الديرة بقلب العاصمة الرياض، فعاليات ثقافية أسبوعية تخاطب مختلف الأذواق والأعمار.

وخصص يوم الأحد من كل أسبوع للطفل عبر مناشط "هيا نقرأ" والرسم وتحسين الخطوط ورحلات تاريخية وأثرية، ونشاط بعنوان "نصنع معاً" و "نزرع معاً و" ماراثون القراءة"، وموجه للفئة العمرية من 7 إلى 16 سنة؛ بهدف تحفيز النشء على القراءة، حيث يتخلل الفعالية اكتشاف ميول المشاركين وترشيح للموهوبين منهم برفع أعمالهم للجهات المختصة لتطويرهم.

حسب تقويم الفعاليات بالقيصرية يحدد يوم الاثنين لنشاط " كتابي الأول.. القصة كاملة" ويتحدث فيه المؤلف عن أول إصدار له، ويقام بالتناوب مع منشط " مذكرات صحفي سعودي"، فيما تستضيف الفعالية يوم الثلاثاء شخصية ذات تجربة إعلامية عبر نشاط "إعلاميون سعوديون".

وفي يوم الأربعاء سيكون جمهور القيصرية على موعد مع شاعر سعودي معاصر، وتختتم القيصرية أسبوعها بمنصة توقيع كتاب يوم خميس ويصاحبه حوار مفتوح يستضاف فيه عددًا من الأدباء والكتّاب السعوديين.

وأوضح المشرف العام على قيصرية الكتاب أحمد الحمدان، أن المكان والفعاليات المقامة تهدف إلى التعريف بالكتاب والمؤلف السعودي والحراك الثقافي بمدينة الرياض، مشيراً إلى أن الموقع أختير ليكون وسط الرياض التاريخي منارة معرفة ورافدًا للحراك الثقافي.

وصمّمت القيصرية وفقًا لخصائص المنطقة العمرانية والتراثية في منطقة قصر الحكم، لتحتضن أنشطة ثقافية توائم جميع فئات المجتمع، في بيئة جاذبة تمزج بين العلم والتاريخ، وتضم 14 موقعًا للمكتبات، بالإضافة إلى مقاهي للقراءة وأماكن مخصصة للجلوس والقراءة.

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21:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.