السعودية اليوم / وزارة الإعلام تقيم "سحور الإعلام" بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين



الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الإعلام "سحور الإعلام" بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والإعلاميين، مساء أمس في الرياض.

وأوضح معالي وزير الإعلام أنّ "سحور الإعلام" يأتي بهدف الالتقاء بشركاء منظومة الإعلام وقيادات المؤسسات الإعلامية، والعاملين في الاتصال المؤسسي، وتعزيز التواصل بين الوزارة والمهتمين والمختصين، في لقاء ذي طابع ودي، إلى جانب دعم فرص التعاون والشراكات في مختلف المجالات.

وجاء "سحور الإعلام" عقب "لقاء التواصل" الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، في دورته الثانية، بحضور أكثر من 300 مشارك من مديري الاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية، والمتحدثين الرسميين، وممثلي البرنامج الإعلامي الموحد (GRID).

وقد شهد اللقاء عدة عروض قدمتها الجهات المختلفة من بينها: أمثلة على الحملات الإعلامية النوعية وعوامل نجاحها، وعرض شركة (لينكدإن) عن أفضل ممارسات الأجهزة الحكومية على منصتها.

كما تخلل اللقاء جلسة حوارية لشركة (ميتا) حول التجارب الاتصالية الناجحة، ثم كرمت الأجهزة الحكومية الأعلى تفاعلًا مع البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي.

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21:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.