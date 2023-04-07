رياضي / إعلان تصنيف قرعة كأس آسيا 2023.. والأخضر في المستوى الأول



الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، عن التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في 11 مايو المقبل، وذلك عقب الإعلان عن التصنيف الجديد في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء منتخب قطر المضيف وبطل النسخة الماضية، في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي تقام في دار الأوبرا بكتارا، وذلك لضمان خوض منتخب الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 كانون يناير 2024.

وينضم لمنتخب قطر في المستوى الأول المنتخبات المصنفة من الثاني ولغاية السادس بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة ثلاث مرات.

وفي المقابل يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كل من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علماً بأن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10 فبراير 2024.

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21:11ت م

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