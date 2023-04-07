السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تفتح عددًا من الأبواب المخصصة للدخول والخروج من المسجد الحرام



مكة المكرمة في 16 رمضان 14444 ه الموافق 07 إبريل 2023 م واس

فتحت الإدارة العامة للتفويج ممثلة في إدارة تفويج المصلين عددًا من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧) لمصليات الدور الأرضي ، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم (٩١) ومدخل سلم (٨٤) ومدخل سلم (٧٤) ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي ، أنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع التكدس والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة

وبين أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات تزامنا مع زيادة الأعداد خلال موسم شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة ، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها .

//انتهى//

20:02ت م

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مكة المكرمة في 16 رمضان 14444 ه الموافق 07 إبريل 2023 م واسفتحت الإدارة العامة للتفويج ممثلة في إدارة تفويج المصلين عددًا من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧) لمصليات الدور الأرضي ، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم (٩١) ومدخل سلم (٨٤) ومدخل سلم (٧٤) ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي ، أنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع التكدس والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.وبين أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات تزامنا مع زيادة الأعداد خلال موسم شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة ، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها .//انتهى//20:02ت م0113

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