السعودية اليوم / اعتقال 15 فلسطينياً من باحات المسجد الأقصى



القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 ابريل 2023 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً في المسجد الأقصى المبارك، وعلى بواباته، بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت مصادر فلسطينية : إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين أثناء خروجهم من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وفي الأغوار الشمالية ، أقدم مستوطنون اليوم، على حرق ممتلكات الفلسطينيين ، وأغلق آخرون المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.

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19:35ت م

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