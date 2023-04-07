السعودية اليوم / إصابات برصاص الاحتلال واختناق العشرات خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

أصيب 6 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة تنديدًا بجرائم الاحتلال في المسجد الأقصى .

وأفاد الناطق الإعلامي لحركة فتح في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة مما أدى لوقوع 6 إصابات بجروح مختلفة نقل إحداها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق الشديد وعولجوا ميدانيا .

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة وتحصنوا في أحد المنازل قبل هروبهم تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات .

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19:19ت م

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