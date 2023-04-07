ضبط 168 مخالفا للإقامة والعمل في مواقع الفحص الدوري وجنوب الرياض

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12 مليون شجرة ثمرة مبادرات التحول الوطني
يرفد برنامج التحول الوطني جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركائها من الجهات ذات العلاقة لتنمية الموارد الحيوية في المملكة...
إعادة مسجد الفتح إلى سابق عهده كتحفة معمارية
يأتي مسجد الفتح بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة كأحد مساجد المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد...
التعليم: التقديم على إجراءات النقل الخارجي الأحد المقبل
أعلنت وزارة التعليم مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات...
دعم لا محدود من قيادة المملكة لمنصة العمل الخيري إحسان
تحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من قيادة المملكة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض...
شؤون الحرمين تفتتح عدداً من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد الحرام
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل...
إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة الاثنين المقبل
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك،...
بلدية محافظة الدلم تنظم أطول مائدة إفطار رمضانية
أقامت بلدية محافظة الدلم مائدة إفطار جماعي وصل طولها ما يقارب 600 متر في منتزه الضاحي. ووفرت بلدية الدلم خلال مائدة الإفطار، أكثر من...
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