ضبط 168 مخالفا للإقامة والعمل في مواقع الفحص الدوري وجنوب الرياض

12 مليون شجرة ثمرة مبادرات التحول الوطني يرفد برنامج التحول الوطني جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركائها من الجهات ذات العلاقة لتنمية الموارد الحيوية في المملكة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 رمضان 1444 هـ 16 رمضان 1444 هـ إعادة مسجد الفتح إلى سابق عهده كتحفة معمارية يأتي مسجد الفتح بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة كأحد مساجد المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 رمضان 1444 هـ 16 رمضان 1444 هـ التعليم: التقديم على إجراءات النقل الخارجي الأحد المقبل أعلنت وزارة التعليم مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 رمضان 1444 هـ 16 رمضان 1444 هـ دعم لا محدود من قيادة المملكة لمنصة العمل الخيري إحسان تحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من قيادة المملكة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 16 رمضان 1444 هـ 16 رمضان 1444 هـ شؤون الحرمين تفتتح عدداً من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد الحرام قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 16 رمضان 1444 هـ 16 رمضان 1444 هـ إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة الاثنين المقبل صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 رمضان 1444 هـ 16 رمضان 1444 هـ بلدية محافظة الدلم تنظم أطول مائدة إفطار رمضانية أقامت بلدية محافظة الدلم مائدة إفطار جماعي وصل طولها ما يقارب 600 متر في منتزه الضاحي. ووفرت بلدية الدلم خلال مائدة الإفطار، أكثر من... الدلم: معيض الرفدي الدلم: معيض الرفدي 15 رمضان 1444 هـ 15 رمضان 1444 هـ

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