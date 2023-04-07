اخبار السعوديه

ضبط 168 مخالفا للإقامة والعمل في مواقع الفحص الدوري وجنوب الرياض

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12 مليون شجرة ثمرة مبادرات التحول الوطني

يرفد برنامج التحول الوطني جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركائها من الجهات ذات العلاقة لتنمية الموارد الحيوية في المملكة...

7563ea637f.jpg الرياض : دوت الخليج
d46493a0aa.jpg16 رمضان 1444 هـ

إعادة مسجد الفتح إلى سابق عهده كتحفة معمارية

يأتي مسجد الفتح بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة كأحد مساجد المرحلة الثانية لمشروع الأمير لتطوير المساجد...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 رمضان 1444 هـ

التعليم: التقديم على إجراءات النقل الخارجي الأحد المقبل

أعلنت وزارة التعليم مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 رمضان 1444 هـ

دعم لا محدود من قيادة المملكة لمنصة العمل الخيري إحسان

تحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من قيادة المملكة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض...

icon-byline.pngأبها، الرياض: دوت الخليج
icon-clock.png16 رمضان 1444 هـ

شؤون الحرمين تفتتح عدداً من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png16 رمضان 1444 هـ

إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة الاثنين المقبل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 رمضان 1444 هـ

بلدية محافظة الدلم تنظم أطول مائدة إفطار رمضانية

أقامت بلدية محافظة الدلم مائدة إفطار جماعي وصل طولها ما يقارب 600 متر في منتزه الضاحي. ووفرت بلدية الدلم خلال مائدة الإفطار، أكثر من...

icon-byline.pngالدلم: معيض الرفدي
icon-clock.png15 رمضان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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