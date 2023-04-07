السعودية اليوم / الجيش الصومالي يستعيد مدينة "غلعد " الإستراتيجية من حركة الشباب الإرهابية



مقديشو 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 ابريل 2023م واس

استعاد الجيش الصومالي اليوم مدينة "غلعد" الإستراتيجية بمحافظة "غلمدغ" وسط البلاد من مسلحي حركة الشباب الإرهابية.

وأكد قائد الجيش الصومالي، أدوا يوسف راغي، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن عناصر الحركة الإرهابية، فروا من المدينة المهمة، قبل وصول قوات الجيش التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يوجد فيها عناصر الحركة.

وأضاف أن الجيش الصومالي تمكن مؤخرا من تحرير عدة مناطق من قبضة عناصر حركة الشباب، من ضمنها منطقة "عيل علي هيلي" التابعة لإقليم "غلغدود" بمحافظة "غلمدغ"، وسط البلاد.

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19:36ت م

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