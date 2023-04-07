السعودية اليوم / مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية



القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 ابريل 2023 م واس

نفذ مستوطنون اليوم سلسلة من الاعتداءات على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتدوا على المزارعين وأحرقوا مزرعة لفلسطيني في قرية فروش بيت دجن، وأغلقوا عدة طرق، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العشرات من المستوطنين يواصلون تنفيذ اعتداءاتهم جنوب مدينة نابلس وبيت لحم وسلفيت، وأغلقوا عدة مفترقات، وذلك بالتزامن مع عمليات اقتحام واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، بعد أن أغلقت منطقة الأغوار الشمالية، ونفّذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

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19:24ت م

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