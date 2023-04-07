السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على (168) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض



الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على (168) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، (81) من الجنسية البنجلاديشية و(29) من الجنسية الباكستانية و(27) من الجنسية اليمنية، و(18) من الجنسية الهندية، و(6) من الجنسية السودانية، و(3) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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18:00ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.