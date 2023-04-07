شكرا لقرائتكم خبر عن فابريزيو رومانو يعلن انتقال نجم منتخب مصر إلى آينتراخت فرانكفورت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، أن عمر مرموش، مهاجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف فولفسبورج الألماني، سينضم لصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مرموش سينضم لصفوف آينتراخت فرانكفورت والذي يتواجد في المركز السادس حاليا بالدوري في صفقة مجانية بعد اكتمال الكشف الطبي الذي خضع له.

واختتم الصحفي الإيطالي تصريحاته مؤكدًا أن إيفان نديكا ودايتشي كامادا، ثنائي آينتراخت فرانكفورت الألماني، سيرحلان في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد عمر مرموش، مع فولفسبورج، بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانضمام لصفوف أي فريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، ويعد آينتراخت فرانكفورت أقرب المرشيحن لضمه.

وسجل مرموش في الموسم الجاري 6 أهداف وصنع هدفًا واحد في 28 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري حتى الآن بينها 15 مباراة كأساسي في حين لعب 13 مباراة