شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يوجه صدمة كبرى لأندية الدوري السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح الدوري السعودي للمحترفين، وجهه للعديد من نجوم كرة القدم حول العالم، وذلك بعد أن انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق النصر السعودي بالمريكاتو الشتوي الماضي.

موقف ثلاثي الريال من الانتقال للدوري السعودي

ويتفاوض عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، مع بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من أجل تدعيم صفوفهم واستمرار المنافسة على الألقاب بالموسم المقبل.

وحسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الجدل بشأن انتقال ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال والنصر والاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأعلن أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، قبل مباراة الريال وفياريال الإسباني، اقتراب تجديد عقود الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

أنشيلوتي يحسم موقف ثلاثي الريال من الرحيل

وكشف المدير الفني الإيطالي، عن أن بنزيما ومودريتش وكروس، في محادثات حاليًا، مع إدارة النادي الملكي، برئاسة فلورنتينو بيريز؛ من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي.

وأضاف كارلو أنشيلوتي: "أعتقد أن اللاعبين الثلاثة، سيجددون عقودهم، ويستمرون مع ريال مدريد، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024".

والجدير بالذكر أن عقود بنزيما ومودريتش وكروس، تنتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في 30 يونيو من عام 2023.