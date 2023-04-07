شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجدد التعاقد مع نجم الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للعمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب من جديد.

النصر يجدد عقد تاليسكا حتى 2026

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، قد نجحت في تجديد عقد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

وأكدت التقارير على أن تاليسكا قد وقع على عقود جديدة تربطه بنادي النصر، حتى 30 يونيو 2026، بدلًا من صيف عام 2024.

ورفعت الإدارة النصراوية، بدعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بالنادي، راتب تاليسكا، بعد التجديد، حيث سيحصل نجم نادي النصر، على 68 مليون ريال سعودي في عامين، بعد التجديد؛ بواقع 34 مليونًا في الموسم الرياضي الواحد.

أرقام تاليسكا مع النصر

وخاض تاليسكا 52 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 5 آخرين، في الوقت الذي تحصل فيه على 10 إنذارات، و3 كروت حمراء.