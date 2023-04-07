شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحسم موقف نجم الفريق من الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، للعمل خلال الفترة الحالية للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الموسم القادم من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

اتحاد جدة يحسم موقف حمدالله

وكشفت تقارير صحفية على أن مستقبل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

وكانت قد تداولت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية، عن رحيل حمد الله؛ بعد أنباء اتفاق نادي الاتحاد، مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضًا بحجة وجود خلافات مع الإدارة والجهاز الفني للفريق.

وأكدت شبكة "ميركاتو دورينا" على استمرار النجم المغربي، مع العميد الاتحادي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024، بشكل مؤكد.

وكشفت الشبكة، عن أن حمد الله وإدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قررا استمرار العلاقة بينهما؛ سواء تم التعاقد مع بنزيما، من عدمه.

وكان عبدالرزاق حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، قد جدد عقده مؤخرًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حتى 30 يونيو من عام 2025.