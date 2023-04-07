شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل في صراع مع الهلال لخطف نجم عالمي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو النادي الأهلي، للعمل خلال الفترة المقبلة على النهوض بالفريق الأول لكرة القدم من أجل العودة إلى مكانته الطبيعية والمنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي يصارع الهلال للتعاقد مع نيمار

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي، قد دخلت في منافسة شرسة مع الهلال، من أجل التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وكان قد تقدم النادي الأهلي، بطلب تدابير وقتية، إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، بعد عقوبة "فيفا"، بالحرمان النافذ من التعاقدات "فترتي تسجيل".

وأعلنت شبكة "ميركاتو دورينا"، على أن الأهلي، يسعى للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بعد الاقتراب من العودة إلى مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وزاد الحديث عن رحيل نيمار، من نادي العاصمة الفرنسية، والذي يُعد أحد أكبر أهداف الهلال، في الصيف، حال فشل إتمام صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وكانت قد وعدت وزارة الرياضة السعودية، أندية دوري روشن السعودي، بصفقات عالمية ضخمة، في الموسم الرياضي القادم؛ بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى النصر.