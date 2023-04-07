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الأهلي يدخل في صراع مع الهلال لخطف نجم عالمي.. مفاجأة كبرى

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محمد الفلاح - يسعى مسئولو النادي الأهلي، للعمل خلال الفترة المقبلة على النهوض بالفريق الأول لكرة القدم من أجل العودة إلى مكانته الطبيعية والمنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي يصارع الهلال للتعاقد مع

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي، قد دخلت في منافسة شرسة مع الهلال، من أجل التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وكان قد تقدم النادي الأهلي، بطلب تدابير وقتية، إلى المحكمة الدولية "كاس" لتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، بعد عقوبة "فيفا"، بالحرمان النافذ من التعاقدات "فترتي تسجيل".

وأعلنت شبكة "ميركاتو دورينا"، على أن الأهلي، يسعى للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بعد الاقتراب من العودة إلى مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وزاد الحديث عن رحيل نيمار، من نادي العاصمة الفرنسية، والذي يُعد أحد أكبر أهداف الهلال، في الصيف، حال فشل إتمام صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل .

وكانت قد وعدت وزارة ، أندية دوري روشن السعودي، بصفقات عالمية ضخمة، في الموسم الرياضي القادم؛ بعد انتقال الأسطورة البرتغالية ، إلى النصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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