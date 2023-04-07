شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من التعاقد مع وصيف العالم.. صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن نادي النصر السعودي مهتما بقوة للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفينتوس خلال المرحلة القادمة، فى ظل رغبة مسئولي السيدة العجوز التخلص من اللاعب.

بوجبا يمتلك عقدا ماديا ضخما للغاية مع يوفينتوس، كما أن الفريق الإيطالي لن يتمكن من تحمل راتب اللاعب فى الموسم المقبل، بعد الأزمة الإقتصادية التى حلت بالفريق مؤخرا، بخلاف خصم النقاط من الفريق

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الدولي الفرنسي لا يمتلك أي أزمة فى خيانة يوفينتوس والإنتقال إلى النصر، فى خطوة جديدة للاعب صوب دوري روشن، والذي تطور كثيرًا وأصبح محط إهتمام عددا كبيرا من اللاعبين بعد إنضمام رونالدو إليه.

حيث تبقي النقطة الفارقة فى هذا الإنتقال موافقة رونالدو على قدوم بوجبا المثير للجدل لصفوف العالمي خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى موافقة اللاعب على تخفيض عقده مقارنة برونالدو، وعدم الحديث عن أي مساواة بين كلا اللاعبين.



أليجري يصدم إدارة يوفينتوس

وفى سياق متصل، يرفض أليجري فكرة التفريط فى بوجبا بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن رابيو سينتهي تعاقده مع الفريق الإيطالي وسيغادر الفريق بشكل مجاني فى صيف الانتقالات القادم.