التعليم: التقديم على إجراءات النقل الخارجي الأحد المقبل

أعلنت وزارة التعليم مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية. وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور ابتداءً من يوم الأحد المقبل على أن تستمر مدة التقديم إلى يوم الخميس المقبل.



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