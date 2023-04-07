دعم لا محدود من قيادة المملكة لمنصة العمل الخيري إحسان

تحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من قيادة المملكة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وقد صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون موعد الإطلاق مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023، ويأتي ذلك امتداداً لرعايته لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامناً مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

حوكمة وموثوقية بلجنة إشرافية

وأثمرت الثقة التي حظيت بها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" من القيادة ودعم وإشراف 12 جهة حكومية؛ بوصول إجمالي التبرعات أكثر من 3 مليارات ريال استفاد منها أكثر 4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقة في وقت قياسي.

جاهزية دائمة لتحفيز المحسنين

كما تتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.

دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء

وتنال منصة إحسان منذ إطلاقها دعمًا لا محدود من لٌدن ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.

كما أن منصة إحسان تعد الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ باعتبارها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.

وعلى الجانب التقني، تحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" على تطوير الخدمات والحلول الرقمية التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية؛ سعيا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين بما يضمن وصول التبرعات للمُستحقين بكل يُسر وسهولة.