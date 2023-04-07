السعودية اليوم / جامعة "كاوست" تجند أكثر من 100 عالم وخبير في تشغيل الأجهزة البحثية



جدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

تجند جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أكثر من 100 عالم وخبير في تشغيل الأجهزة البحثية التي توفرها المختبرات الأساسية والمرافق الرئيسة؛ بهدف دعم المجتمع البحثي للجامعة من خلال التدريب وتقديم خدمات البحث العلمي؛ حيث تضم الجامعة سبعة مختبرات أساسية بالإضافة إلى الورش المركزية.

وتقوم الأقسام الأكاديمية والمراكز البحثية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بدعم الأهداف البحثية للجامعة من خلال الجمع بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات؛ حيث يستفيدون معًا من الترابط بين العلوم والهندسة لتطوير نهج متعدد التخصصات لمواجهة المشاكل الأساسية والموجهة نحو هدف محدد.

ويهدف العلماء والمهندسون في جامعة الملك عبدالله لمواجهة التحديات العالمية من خلال تركيز جهودهم البحثية حول الموضوعات المتصلة بالماء والغذاء والطاقة والبيئة، وتقديم خبراتهم الفنية في ٢٠ مجالًا بحثيًّا تتمحور حول هذه المجالات الإستراتيجية في بيئة تعاونية متعددة التخصصات؛ فمشروعات الجامعة البحثية تتركز في علوم الرياضيات والحساب التطبيقية، والهندسة الكيميائية والبيلوجية، وعلوم الكيمياء، والعلوم الحيوية الحاسوبية، وعلوم الحاسب الآلي، وعلوم هندسة الأرض، والهندسة الكهربائية والحاسوبية، وعلم الوراثة اللاجيني، والنظم البيئية، والحوسبة القصوى، وعلم الأحياء الوظيفية، وعلم الجينوم.

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16:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.