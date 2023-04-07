شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يحسم إنتقال صلاح إلى إتحاد جدة.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تايمز البريطانية، أن نادي إتحاد جدة السعودي، ما زال مهتما بالتعاقد مع صلاح فى الفترة المقبلة، فى الوقت الذي يتسم موقف اللاعب بالغموض من الإستمرار مع الليفر من عدمه فى الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من موقف إدارة الريدز، والذي لا يمانع رحيل صلاح حال الحصول على مبلغ مادي مثير من عملية رحيل اللاعب، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الألماني يورجن كلوب يرفض حدوث هذا الإنتقال.

وأكدت بعض المصادر أن كلوب لا يريد رحيل صلاح، خاصة أن اللاعب يعد المحرك الوحيد للريدز عن الموسم الحالي السيئ للفريق، مما قد يجعل الأمور أكثر سوءا فى حالة رحيل اللاعب هذا الصيف، بعد رفض فيرمينيو تجديد تعاقده مع الفريق.



صلاح يصدم إتحاد جدة

وعلى الرغم من عدم إتضاح الرؤية بالنسبة لصلاح فى الخطوة القادمة، إلا أن اللاعب يفضل البقاء داخل الدوريات الأوروبية، ويرفض الرحيل إلى أحد الدوريات العريية خلال المرحلة القادمة.

حيث من المتوقع أن تكون وجهة اللاعب القادمة صوب الدوري الإسباني حال الرحيل من ليفربول، وتحديدا إلى ريال مدريد أو برشلونة، وإن كان الأقرب إنضمام اللاعب إلى الفريق الملكي.