شكرا لقرائتكم افتتاح 8 مداخل للمصلين بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧) لمصليات الدور الأرضي، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم (٩١) ومدخل سلم (٨٤) ومدخل سلم (٧٤) ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

منع الازدحام

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي، بأنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع الازدحام والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

تهيئة المصليات

وأضاف أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات؛ تزامناً مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها، ويأتي ذلك ضمن التسهيل على قاصدي المسجد الحرام.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد العتيبي حرص الرئاسة على تحقيق الجودة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين، من خلال تطوير الخدمات المقدمة وتجويدها تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لينعم قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين بالراحة والطمأنينة ويؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.