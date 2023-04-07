اخبار السعوديه

افتتاح 8 مداخل للمصلين بالمسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم افتتاح 8 مداخل للمصلين بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ديناميكيات الشرق الأوسط تتغير بقيادة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧) لمصليات الدور الأرضي، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم (٩١) ومدخل سلم (٨٤) ومدخل سلم (٧٤) ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

منع الازدحام

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي، بأنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع الازدحام والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة الثالثة ومصليات الساحات.

تهيئة المصليات

وأضاف أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات؛ تزامناً مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها، ويأتي ذلك ضمن التسهيل على قاصدي المسجد الحرام.

 الارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد العتيبي حرص الرئاسة على تحقيق الجودة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين، من خلال تطوير الخدمات المقدمة وتجويدها تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لينعم قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين بالراحة والطمأنينة ويؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا