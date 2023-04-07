السعودية اليوم / شؤون الحرمين تدشن جناحها في فعالية فوانيس



مكة المكرمة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

دشنت وكالة الرئاسة لشؤون المعارض والمتاحف أمس جناحها المشارك في فعالية "فوانيس 6" التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بموسمها السادس.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني بأن الجناح يستعرض فيه جهود الدولة حفظها الله تعالى في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والأعمال التي تسهم في إثراء ثقافة الزوار والمعتمرين.

وأشار إلى أن المعرض يحظى بالعديد من المعروضات كأطياب الكعبة المشرفة وأدوات غسل الكعبة المشرفة بالإضافة إلى حياكة كسوة الكعبة عبر منسج كسوة الكعبة المشرفة وإتاحة المجال لزوار الجناح للمشاركة في حياكة جزء من كسوة الكعبة لهذا العام 1444 هـ.

كما يهدي المعرض لزواره مجموعة خاصة من الحرمين الشريفين كماء زمزم ومصحف الحرمين الشريفين ومصحف برايل.

// انتهى //

14:02ت م

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