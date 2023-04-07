السعودية اليوم / أمانة الشرقية ترفع أكثر من 8 آلاف م3 أنقاض ومخلفات مجهولة المصدر بشرق الدمام



الدمام 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي، 338 جولة ميدانية، ضمن برنامجها في معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري في شرق الدمام، نتج عنها توجيه 239 إنذاراً وتحرير 29 مخالفة مبانٍ وتسوير.

فيما رفعت فرق النظافة ضمن خطتها في معالجة التشوهات البصرية خلال شهر مارس الماضي، 8138 متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر من أماكن متفرقة داخل الأحياء السكنية، ومناطق المستودعات، كما عملت على إزالة 67 حاجز خرساني مهمل، ورفع 195 لوحة إعلانية مخالفة، ورفع 37 مظلة مخالفة من الشوارع والساحات.

وأكدت الأمانة أن الجولات مستمرة لمعالجة كافة الملاحظات المرصودة إلى أن يتم الانتهاء من رفع جميع الأنقاض من داخل الأحياء السكنية، وإزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية ومناطق المستودعات ضمن برنامجها في معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، داعية الجميع لتعاون مع الأمانة وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمرادم المخصص لها، مشددةً على تطبيق نظام الغرامات الجزاءات بحق كل من يخالف ذلك، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.

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11:35ت م

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